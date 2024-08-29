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Адвокат назвал единственную страну, в которую может сбежать Павел Дуров

Адвокат Добровинский: Россия — единственная страна, которая не выдаст Дурова

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Albert Gea/File Photo/Reuters

Адвокат Александр Добровинский рассказал, как будет проходить расследование по делу основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Своим мнением защитник поделился с «Газетой.Ru» .

«В скором времени, если это уже не произошло, будет назначен следователь (juge d'instruction), который создаст «бригаду» для расследования данного дела. Дуров, как подозреваемый, представит своих адвокатов. Он может жить в любом месте на территории Франции, однако раз в несколько дней должен будет отмечаться личным приходом в полицию. Если он переедет из Парижа, скажем, на Лазурный берег, ему придется отмечаться там», — пояснил Добровинский.

Защитник не исключил, что вся процедура следствия может занять много времени — до двух лет.

«Адвокаты, безусловно, должны и будут пытаться опротестовать каждый шаг следователя прокурору. Хорошая группа въедливых коллег может замучить следователя до такой степени, что у него опустятся руки. Такое тоже бывает. Вполне возможно, что это будет тот самый случай», — заявил он.

Добровинский подчеркнул, что во время следствия Дуров может продолжать работать. Также, считает адвокат, предпринимателю не составит труда сбежать из Франции, но «вопрос куда». Он назвал «опасным» возможное возращение Дурова в ОАЭ, поскольку Эмираты могут выдать основателя Telegram французским властям, чтобы не портить отношения со страной.

«Есть единственная страна, которая его точно не выдаст, как она это делает всегда — это Россия. Россия не выдает своих граждан. Но до нее еще надо будет добраться. Дурову и его адвокатам предстоит сделать сложный выбор: смогут они развалить дело или нет? Все его дальнейшие действия будет исходить только из этой уверенности», — заявил Добровинский.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Во французской полиции заявили, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram.

Вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат рассказал, как долго продлится судебный надзор за Дуровым во Франции.

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