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Жена Буйнова раскрыла подробности о его состоянии

Супруга Буйнова Елена: муж здоров и готовится к выступлению

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buinovofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга певца Александра Буйнова Елена опровергла сообщения о его срочной госпитализации из-за рецидива онкозаболевания. Артист здоров, хорошо себя чувствует и готовится к выступлению, заверила она в беседе с 360.ru.

По словам Елены Буйновой, с утра ей поступает масса звонков от журналистов с вопросами о состоянии мужа. Сам при этом вернулся со съемок для Первого канала вчера в 1:30, а сегодня в 13:00 готовится поехать на очередные съемки, рассказала женщина.

«Буйнов жив и здоров. Вечером у Александра запланировано выступление в концертном зале «Москва», — подчеркнула Елена.

На появившиеся в СМИ сообщения о болезни артиста его супруг отреагировал болезненно, подчеркнув, что не считает за людей всех, кто «придумывает такие гадости».

Напомним, сегодня появилась информация о госпитализации Буйнова. По данным Telegram-канала Mash, он прошел обследование и гормональное лечение после недавних операций, однако врачи обнаружили у артиста новые опухолевые очаги после удаления новообразования. Позднее продюсер Александра Буйнова опровергла эти слухи.

Ранее Буйнов рассказал, кто командует в его доме.

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