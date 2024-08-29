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Александр Ревва объяснил феномен «Иванушек International»

Комик Александр Ревва заявил, что «Иванушек International» любят за энергию девяностых

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Шоумен, комик и певец Александр Ревва заявил в беседе с NEWS.ru, что группа «Иванушки International» до сих пор популярна в России из-за энергии девяностых.

Ревва уверен, что сейчас у аудитории есть большой запрос на эту эпоху. Артист уточнил, что сам с теплотой вспоминает данный период.

«Энергия девяностых — она какая-то особенная, бесшабашная. Те же Шура, Сергей Жуков, в принципе, сейчас и у них новая волна», — поделился артист.

В 2025 году группе «Иванушки International исполнится 30 лет с момента создания. Артисты готовят большой тур к юбилейной дате. Также, по словам певца, будет выпущен сериал об «Иванушках International».

В июне участник «Иванушек» Кирилл Туриченко призвал не верить слухам о распаде коллектива. Он уверил, что у артистов даже в мыслях не было прекращать сотрудничество.

В том же месяце Туриченко вспомнил, как одна из поклонниц проникла в его квартиру. Девушка слезла с крыши с помощью троса, чтобы пробраться в жилье кумира. Андрей Григорьев-Апполонов отметил, что любовь некоторых фанаток была «безграничная, безрассудная и умопомрачительная».

Ранее музыканты группы «Иванушки International» признались в утрате взаимопонимания.

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