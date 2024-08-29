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Влад Череватый рассказал о ссорах с Олегом Шепсом

Экстрасенс Череватый рассказал, что постоянно спорит с Олегом Шепсом на съемках

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ТНТ

Победитель 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» Влад Череватый признался в шоу «УТРО.ТНТ», что часто конфликтует с другим финалистом проекта Олегом Шепсом на съемках.

Шепс и Череватый оказались в кресле жюри на проекте «Экстрасенсы. Реванш». Чернокнижник признался, что у него с коллегой по шоу были постоянные споры, недопонимания и противоречия. При этом экстрасенсу понравилось участвовать в программе. Маг назвал съемки в «Реванше» классным опытом, где он показал себя с другой стороны.

«Уже засуживаю экстрасенсов. Иногда справедливо, иногда несправедливо. На все воля Толика. Конечно, там есть мой побратим, так сказать, Олег Шепс, которого почему-то туда рядом со мной посадили. Это было непонятно, зачем он рядом нужен, но тем не менее из-за этого мы вместе оказались в кресле жюри», — поделился чернокнижник.

23 декабря 2023 года прошел финал шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Впервые в истории проекта было объявлено двое победителей. Изначально ведущий проекта Марат Башаров назвал победителем чернокнижника Влада Череватого. На втором месте в результате зрительского голосования оказался медиум Олег Шепс — разрыв между финалистами составил всего 3%. Однако Череватый отказался принимать победу и решил уступить ее Шепсу.

Череватый объяснил свой поступок тем, что «психанул». Чернокнижник решил разделить свое первое место «на эмоциях и в порыве».

«Что сделал, то сделал – уже без вариантов, но я приду точно в новый сезон «Битвы сильнейших» и сделаю только свою единственную победу, которую уже точно ни с кем не буду делить», — поделился экстрасенс.

Ранее звезда «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс рассказал о соперничестве с братом.

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