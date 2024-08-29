Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко подерутся в сериале про актеров

Стартовали съемки сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

В новом проекте Нагиев сыграл суперзвезду современного российского кино Вячеслава Третьякова, чью репутацию портят разгромные обзоры независимого кинокритика Никиты Кисляка (Антон Лапенко). Герой вступает в драку с прикованным к инвалидному креслу блогером после попыток заставить его удалить ролик. Чтобы восстановить репутацию и избежать суда, звезде придется выполнить условие кинокритика — сыграть главную роль в никому не известном провинциальном театре.

Нагиев рассказал, что авторы проекта давали актерам творческую свободу и прислушивались к замечаниям коллег. Он назвал сериал «Актерище» теплым и самоироничным кино.

Лапенко признался, что проект привлек его возможностью плотно поработать с Нагиевым.

Режиссером картины выступил Дмитрий Невзоров. Он заявил, что роль Третьякова была написана под Нагиева.

«Но главный акцент в этом кино хочется сделать на противостоянии двух личностей: большой кинозвезды и блогера-обзорщика, которого мы внутри авторской группы определяем как «человека с безграничными возможностями». Да, Никита Кисляк — инвалид-колясочник, но в первую очередь это сильная личность и отъявленный жизнелюб», — рассказал режиссер.

Ранее вышел трейлер комедии с Нагиевым и «Пухляшом» из Little Big.