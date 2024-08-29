Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко подерутся в сериале про актеров

Начались съемки сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко

close
100%
KION

Стартовали съемки сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

В новом проекте Нагиев сыграл суперзвезду современного российского кино Вячеслава Третьякова, чью репутацию портят разгромные обзоры независимого кинокритика Никиты Кисляка (Антон Лапенко). Герой вступает в драку с прикованным к инвалидному креслу блогером после попыток заставить его удалить ролик. Чтобы восстановить репутацию и избежать суда, звезде придется выполнить условие кинокритика — сыграть главную роль в никому не известном провинциальном театре.

Нагиев рассказал, что авторы проекта давали актерам творческую свободу и прислушивались к замечаниям коллег. Он назвал сериал «Актерище» теплым и самоироничным кино.

Лапенко признался, что проект привлек его возможностью плотно поработать с Нагиевым.

Режиссером картины выступил Дмитрий Невзоров. Он заявил, что роль Третьякова была написана под Нагиева.

«Но главный акцент в этом кино хочется сделать на противостоянии двух личностей: большой кинозвезды и блогера-обзорщика, которого мы внутри авторской группы определяем как «человека с безграничными возможностями». Да, Никита Кисляк — инвалид-колясочник, но в первую очередь это сильная личность и отъявленный жизнелюб», — рассказал режиссер.

Ранее вышел трейлер комедии с Нагиевым и «Пухляшом» из Little Big.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами