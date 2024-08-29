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Валерия Гай Германика подала в суд на коммунальщиков

Режиссер Валерия Гай Германика подала в суд на коммунальщиков

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Валерия Гай Германика подала в суд на ГБУ «Жилищник» Тверского района Москвы. Об этом сообщает mk.ru.

Причина иска неизвестна. Издание предположило, что он может быть связан с коммунальной аварией, произошедшей в сентябре 2021 года.

В октябре 2021 года Валерия Гай Германика подала в суд на соседей из-за испорченной картины. Произведение искусства пострадало в результате потопа в ее московской квартире на Большой Дмитровке — картина Юлии Заставы «Удовольствие приходит во время еды» оказалась уничтожена. Помимо этого, в квартире вздулся паркет. Ущерб оценили в 408 тысяч рублей.

В ноябре того же года Тверской суд Москвы удовлетворил иск режиссера Валерии Гай Германики о взыскании компенсации с соседей.

В октябре 2023 года Валерия Гай Германика сообщила, что разводится с бизнесменом Денисом Молчановым. Она рассказала, что у нее с супругом возникали ссоры из-за воспитания детей. Например, в их семье встал вопрос, стоит ли давать детям читать книги Эдуарда Лимонова и Юрия Мамлеева.

Ранее раскрыты детали иска экс-жены Бондарчука к продюсеру.

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