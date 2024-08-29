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Кинокомпания потребовала с Ивлеевой 4,6 млн рублей

SHOT: кинокомпания Team Films потребовала с блогерши Ивлеевой 4,6 млн рублей

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Кинокомпания Team Films потребовала с блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой 4,6 миллиона рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Team Films хочет взыскать с Ивлеевой выплаченный аванс с процентами. Знаменитость утвердили на одну из главных ролей в сериале, однако блогерша не приняла участие в съемках из-за скандала с «голой» вечеринкой. В итоге телеведущую заменили на другую актрису. Как утверждает SHOT, блогерша не вернула аванс. Всего кинокомпания требует со знаменитости — 4 миллиона 699 тысяч 100 рублей.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Ранее священник рассказал о раскаянии Насти Ивлеевой.

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