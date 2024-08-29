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Павел Мамаев стал отцом в третий раз

Жена Мамаева Санько родила сына

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mamaeva_nadihope/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена футболиста Павла Мамаева, блогерша Надежда Санько, сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что родила сына.

Малыш появился на свет 28 августа в 11:08. Санько призналась, что счастлива. Мальчика назвали в честь отца – Павлом.

«Моя мечта о трех сыновьях стала реальностью, и я благодарю всевышнего за это! Мы невероятно счастливы, до слез. Это были непростые роды для меня, но об этом я расскажу позже, а пока разделите этот момент со мной», — рассказала блогерша.

Павел Мамаев вступил в брак с блогершей Надеждой Санько меньше чем через год после развода с моделью Аланой Мамаевой. Известно, что футболист расстался с первой супругой из-за его измен. У них осталась общая дочь Алиса. Мамаева рассказывала, что спортсмен не поддерживает связь с ребенком. По словам модели, Павел уже давно стал для их общей дочери чужим человеком. Из-за этого девочка стала холодно относиться к родному отцу.

В 2022 году у Мамаева и Санько родился первенец — сын Тимофей. 12 мая супруги сообщили, что ждут второго ребенка.

Ранее Алана Мамаева высмеяла слухи о фейковой беременности Погребняк.

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