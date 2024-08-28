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Звезда «Не родись красивой» рассказала о трудностях романов после 40 лет

Актриса Такшина заявила, что после 40 новый партнер может испортить жизнь

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Мила Лактионова/Личный архив Юлии Такшиной

Актриса, звезда сериалов «Не родись красивой» и «Акушер» Юлия Такшина рассказала о трудностях романов после 40 лет. Ее цитирует «Вечерняя Москва».

По словам Такшиной, после 40 человек становится более требовательным к партнеру, потому что его жизнь уже более или менее налажена.

«И вход в твое пространство другого человека может все испортить. Найти своего человека, чтобы при этом в жизни ничего не нарушилось, крайне сложно», — делится она.

Кроме того, она прокомментировала разводы певиц Нюши и Алсу, предположительно, спровоцированные изменами.

«Подобное происходило всегда. И в советские времена. Просто не так все показывали и обсуждали», — сказала она, добавив, что женщине и мужчине редко удается прожить вместе всю жизнь.

Накануне Такшина призналась, что хочет стать многодетной мамой.

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