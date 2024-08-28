«Не позвонила»: стало известно о напряженных отношениях Мэрайи Кэри с ушедшей сестрой

Американская певица Мэрайя Кэри не общалась со своей сестрой Элисон в последние годы ее жизни, хотя знала о ее тяжелом состоянии. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на близкого друга Элисон Дэвида Бейкера.

По словам Бейкера, Кэри не попыталась связаться с сестрой, даже когда ту несколько недель назад отправили в хоспис.

«Телефонный звонок или, еще лучше, видеозвонок значил бы очень много для Элисон. Но она так и не позвонила», — сказал он..

Отношения между сестрами были напряженными — Бейкер уточнил, что Мэрайя Кэри сама оборвала контакты со старшей сестрой, причинив последней сильную боль.

«Она задавалась вопросом, приедет ли Мэрайя или кто-нибудь из ее семьи на прощание с ней. Мне сказали, что уже определена дата поминальной службы, но [от Мэрайи Кэри] ничего не слышно», — признался он.

Накануне 55-летняя Мэрайя Кэри заявила, что ее матери и сестры не стало в один день.

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