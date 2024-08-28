Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Не позвонила»: стало известно о напряженных отношениях Мэрайи Кэри с ушедшей сестрой

Певица Мэрайя Кэри не общалась с сестрой в последние годы ее жизни

close
100%
Lev Radin/Global Look Press

Американская певица Мэрайя Кэри не общалась со своей сестрой Элисон в последние годы ее жизни, хотя знала о ее тяжелом состоянии. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на близкого друга Элисон Дэвида Бейкера.

По словам Бейкера, Кэри не попыталась связаться с сестрой, даже когда ту несколько недель назад отправили в хоспис.

«Телефонный звонок или, еще лучше, видеозвонок значил бы очень много для Элисон. Но она так и не позвонила», — сказал он..

Отношения между сестрами были напряженными — Бейкер уточнил, что Мэрайя Кэри сама оборвала контакты со старшей сестрой, причинив последней сильную боль.

«Она задавалась вопросом, приедет ли Мэрайя или кто-нибудь из ее семьи на прощание с ней. Мне сказали, что уже определена дата поминальной службы, но [от Мэрайи Кэри] ничего не слышно», — признался он.

Накануне 55-летняя Мэрайя Кэри заявила, что ее матери и сестры не стало в один день.

Ранее сообщалось, что дом, в котором не стало актера Мэттью Перри, готовят к продаже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами