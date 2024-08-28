В Современном театре антрепризы отреагировали на тревожные слухи о Мадянове

В Современном театре антрепризы ответили на тревожные слухи о госпитализации актера Романа Мадянова («Солдаты», «Левиафан»). Пресс-службу учреждения культуры цитирует NEWS.ru.

В театре уточнили, что артист играет в спектакле «Любимая женщина Дон Жуана» в составе с актером Владимиром Виноградовым и сейчас была очередь Виноградова играть в постановке — соответственно, Мадянова со спектакля не снимали.

«У нас не было в этом сезоне спектакля с Мадяновым, мы его не отменяли. Мы его даже не ставили на сезон в репертуар», — сказали в пресс-службе.

В ближайшее время, подчеркнули в театре, актер не будет играть в театре.

«У него очень большая занятость в съемках, поэтому пока на осень у нас планов нет, может, дальше будут. Все хорошо», — констатировали в театре антрепризы.

28 августа появилась информация, что Мадянова госпитализировали с коксартрозом, который может привести к полной инвалидности при несвоевременном лечении. Сообщалось, что актеру провели операцию по частичному протезированию сустава, он восстанавливается.

Позже агент Мадянова Светлана опровергла слухи о болезни актера.