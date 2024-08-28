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«Двухкамерный гроб»: Шура рассказал о необычном подарке от друга

Певец Шура заявил, что друг подарил ему двухкамерный гроб

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Личный архив Шуры

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) рассказал о необычном подарке от друга по имени Константин — владельца магазина ритуальных услуг. Артиста цитирует «Пятый канал».

Дорогое изделие выставлено в витрине, но Шура уверен, что его гроб никто не купит.

«Мне гроб подарили, двухкамерный гроб — ну и что? Он шикарный, я вообще обожаю! Он стоит у него на продаже, но все знают, что это мой гроб», — сказал он.

Шура также добавил, что друзья регулярно балуют его дорогими подарками, в частности автомобилями. По его словам, для этого нужно жить, улыбаться, радоваться жизни и благодарить каждый прошедший день.

Накануне россиян призвали покупать новогодние подарки в сентябре.

Ранее солист группы «На-На» Владимир Политов ответил на слухи о якобы разбитом им телефоне фаната на концерте в Элисте.

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