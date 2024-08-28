Солист «На-На» ответил на слухи о разбитом телефоне фаната

Солист группы «На-На» Владимир Политов ответил на слухи о якобы разбитом им телефоне фаната на концерте в Элисте. Сообщения об инциденте он уточнил в беседе с NEWS.ru.

Певец заявил, что не разбивал телефон — аппарат стоял на штативе, и артист отвернул технику, поскольку съемка всего концерта является нарушением авторских прав.

«Это нельзя, репортаж можно. Потом его поставили еще раз на штатив, я его положил на землю. Все», — заявил Политов.

В адрес участников группы ни в день концерта, ни на следующий не поступало никаких претензий, отметил он. Историю музыкант назвал «придуманной ради наживы».

Инцидент произошел во время концерта в Калмыкии. Группа выступала с программой «Белая дорога», а зрители поставили телефон на штатив для ведения прямой трансляции. По итогу гаджет фаната разбился, а его хозяин якобы не получил извинений.

Ранее стало известно, что музыкант Глеб Самойлов выступил в Казахстане после скандала в Красноярске.