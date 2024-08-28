Продюсер назвал самых эпатажных артистов России

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил в беседе с NEWS.ru, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров является самым эпатажным артистом России.

Бабичев вспомнил, как Шнуров вышел на сцену полностью голым. Продюсер считает это самым эпатажным поступком артиста. При этом он уверен, что лидер «Ленинграда» изменился за время своей карьеры.

«Тот Шнуров и нынешний — два разных человека, в начале нулевых и то, что Шнуров делает сейчас», — поделился музыкальный критик.

По словам Бабичева, эпатаж случается, когда артисты позволяют себе лишнего.

«Тут целая плеяда артистов: певицы МакSим, Глюк'оZа, выступления Димы Билана, Владимира Кузьмина, Григория Лепса», — рассказал продюсер.

Бабичев считает, что современное общество изменилось, а вместе с ним и звезды. По мнению музыкального критика, скоро все артисты российской эстрады будут выходить в одинаковых образах и петь однотипные песни.

«Мне кажется, слово «эпатаж» будет запрещено», — отметил Бабичев.

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