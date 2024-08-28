Адвокат объяснил, зачем лидер «Ногу свело!» обжаловал отказ в снятии статуса иноагента

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал отказ исключить его из реестра иностранных агентов, потому что счел необоснованными ограничения, которые связаны с этим статусом. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал адвокат, доктор юридических наук, профессор, председатель президиума Межрегиональной коллегии адвокатов «Закон и человек» Владимир Жеребенков.

«Закон об иноагентах еще сырой, поэтому все в нем пытаются найти лазейки. Сейчас у него много ограничений в правах — естественно, что он пытается от них избавиться. Видимо, хочет зарабатывать здесь деньги. Закон предоставляет возможность оспорить внесение в список иноагентов. Последняя инстанция в этих спорах — Верховный суд», — сказал Жеребенков.

По его словам, защитники артиста скорее всего обнаружили «нюансы», которые они используют в качестве аргументов в свою пользу. Эксперт добавил, что на такой шаг Покровского мог подтолкнуть опыт других оспоривших статус иноагента деятелей.

28 августа сообщалось, что Максим Покровский обжаловал в Верховном суде России отказ в снятии статуса иностранного агента. Согласно материалам его дела, Покровский осуществляет политическую деятельность и имеет «иностранное влияние», кроме того, он «участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией».

Покровского включили в реестр иноагентов 31 марта 2023 года после его резких высказываний и выпуска видеоклипов о военной операции на Украине. Музыкант подал иск к Минюсту РФ и потребовал исключить себя из перечня, но в августе 2023 года московский суд отказал ему в этом.

Ранее сообщалось, что лидер «Ногу свело!» не может продать свою квартиру в Москве из-за статуса иноагента.