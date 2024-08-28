На сценариста «Трансформеров» подали в суд за избиения и сексуальное насилие над женой

На сценариста франшиз «Стартрек» и «Трансформеры» Роберта Орси подала в суд супруга, актриса Адель Хезер Тейлор. Она обвинила мужа в неоднократных избиениях и сексуальном насилии. Об этом сообщает Variety.

Тейлор утверждает в иске, что супруг называл ее «блудницей» и другими синонимами к этому слову, избивал и таскал по дому, оставляя синяки по всему телу. Женщина подчеркнула, что Орси страдает от биполярного расстройства. У него также алкогольная зависимость и проблемы с самоконтролем — Орси часто впадает в ярость.

В 2022 году, вспомнила Тейлор, супруг затащил ее в сад, прижал к земле и угрожал изнасиловать. При этом совершил сексуальное насилие над ней сценарист только в следующем месяце при тех же обстоятельствах. Перед этим он сказал ей: «Тебе же нравится, когда тебя насилуют».

Пара рассталась в 2022 году. Тейлор ушла от мужа после очередного нападения. Тогда актриса сделала аудиозапись, на которой Орси угрожал ее выкинуть через парадную дверь, избить и вызвать полицию. Он заявлял, что может делать с девушкой «все, что захочет», поскольку ей все равно никто не поверит из-за ее предыдущего ареста.

В 2020 году Тейлор арестовывали за домашнее насилие. Актриса в новом иске рассказала, что пыталась «отбиться» от супруга. Девушку отпустили из полиции после того, как Орси внес за нее залог.

Адвокаты Роберта Орси заявили, что сценарист отрицает все обвинения и «с нетерпением» ждет судебного разбирательства. В июне мужчина тоже подал на Тейлор в суд, обвинив ее в неоднократных нападениях. Он утверждал, что девушка брызгала в него из перцового баллончика и стреляла из электрошокера. Также в иске Орси подтвердил, что давно борется с алкоголизмом.

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