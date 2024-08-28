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Отсидевшего за торговлю наркотиками Lil Baby арестовали за хранение оружия

Рэпера Lil Baby арестовали в Лас-Вегасе по подозрению в незаконном хранении оружия

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@lilbaby/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэпера Lil Baby (настоящее имя — Доминик Джонс) арестовали в Лас-Вегасе по подозрению в незаконном хранении оружия. Об этом сообщает The Independent.

Исполнителя взяли под стражу 26 августа около пяти утра. Позднее Джонса отпустили под залог в $5 тыс., и теперь музыканту предстоит предстать перед судом 1 октября.

Адвокаты Lil Baby уточнили, что «активно расследуют», почему 29-летнего рэпера арестовали, несмотря на то, что у музыканта есть действующее разрешение на ношение оружия в штате Джорджия. The Independent добавляет, что документ, полученный в Джорджии, не признается в штате Невада.

Другие подробности неизвестны.

Lil Baby уже сидел два года в тюрьме за торговлю наркотиками. Также музыканта арестовывали в 2019 году за неповиновение полиции и опасное вождение. В 2021-м артиста вместе с Канье Уэстом заключили под стражу в Париже по обвинению в употреблении наркотиков, но затем отпустили.

Хип-хоп исполнитель Lil Baby начал свою карьеру в 2017 году. В мае 2018-го он выпустил свой дебютный студийный альбом «Harder Than Ever». Он известен по своим песням «Freestyle», «Yes indeed» и «Drip Too Hard».

Ранее режиссер Коппола опроверг обвинения в харассменте.

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