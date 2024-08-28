Мари Краймбрери ударилась головой на репетиции

Певица Мари Краймбрери сообщила в беседе с «Пятым каналом», что ударилась на репетиции международного музыкального конкурса «Новая волна — 2024».

Краймбрери уточнила, что сильно не пострадала. Она уверила, что не стоит переживать за ее здоровье.

«Да нормально, я не сахарная», — поделилась певица.

Весной 2022 года появились слухи о воссоединении Краймбрери с блогером Давидом Манукяном (Давой). Тогда Дава сообщил о своем романе, однако отказывался называть имя возлюбленной. Затем издание Super засняло Манукяна на свидании с певицей. При этом Краймбрери несколько раз опровергала информацию о возможных отношениях. Super заявлял, что в июне того же года пара рассталась.

В январе 2024 года Манукян и Краймбрери отдыхали на Маврикии, откуда публиковали похожий контент. На одном из снимков Давы журналисты заметили девушку с тем же маникюром, что у артистки. Сам блогер назвал это совпадением. В марте Краймбрери подтвердила воссоединение с Манукяном. Она сообщила, что «сошлась с бывшим», на сцене своего концерта в Минске.

В августе стало известно, что Краймбрери обручилась с Манукяном.

Ранее Мари Краймбрери взяла псевдоним, чтобы «не позорить» свою фамилию.