Звезда «Жизни по вызову» об отношении к пластической хирургии: «Вопрос к самооценке»

Актриса Лиза Моряк призналась, что хорошо относится к пластической хирургии, если она уместна. Своим мнением знаменитость поделилась в беседе с «Леди Mail».

«Не приветствую, когда молодые девочки делают себе импланты, губы, скулы. У меня возникает большой вопрос к их самооценке. Когда же женщина в возрасте и ей действительно может помочь пластика, то к этому я отношусь прекрасно», — пояснила звезда сериала «Жизнь по вызову».

Моряк призналась, что сама пока обходится визитами к косметологу. Она делает базовый уход: чистку и массаж лица.

Также актриса рассказала о своем неудачном опыте, как она пыталась быстро прийти в форму после родов. Моряк вернулась на съемки спустя месяц после родов, поскольку подписала контракт еще до начала беременности.

«Похудеть за месяц после родов невозможно, особенно когда ты кормящая мама. Со временем, к финалу съемок, я была уже худая. Тогда я сидела на диете и закончила грудное вскармливание», — отметила актриса.

Актриса Лиза Моряк замужем за режиссером Сариком Андреасяном с ноября 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В феврале 2023 года артистка родила дочь. Девочку назвали Элизабет.

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