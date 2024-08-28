Звезда «Бумера» судится с коммунальщиками из-за долгов

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин вместе с супругой Анной Осокиной задолжал 162 тыс. рублей жилищнику Очаково-Матвеевского района Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, коммунальщики подали в суд на чету Мерзликиных, а также еще семь человек. Причиной стало то, что соседи игнорировали оповещения от службы с конца ноября 2023 года. Поскольку Мерзликин отказался оплачивать долг, то компания решила взыскать задолженность.

Также, заявляет Mash, у Мерзликина накопились два штрафа от ГИБДД на тысячу рублей.

Андрей Мерзликин, известный по роли бандита Димона в «Бумере», женат на психологе Анне Осокиной уже 18 лет. У пары четверо детей: младшему сыну Макару 8 лет, дочери Евдокии — 13, Серафиме — 15, а старшему сыну Федору — почти 18.

25 августа стало известно, что актер из «Фантастических тварей» Александр Кузнецов задолжал ФНС 222 тыс. рублей. Он переехал в Лондон после СВО, однако в России у него осталось ИП. Компания занимается видеопродакшеном и производством медиаконтента. Последний заказ у фирмы был в 2019 году, за это время у предприятия накопился долг в размере 222 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что звезду «Солдатов» экстренно госпитализировали.