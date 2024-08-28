Лидер группы «Ногу свело» обжаловал в суде отказ в снятии статуса иноагента

Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в Верховном суде России отказ в снятии статуса иностранного агента. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Согласно материалам его дела, Покровский осуществляет политическую деятельность и имеет «иностранное влияние», кроме того, он «участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией».

Покровского включили в реестр иноагентов 31 марта 2023 года после его резких высказываний и выпуска видеоклипов о военной операции на Украине. Музыкант подал иск к Минюсту РФ и потребовал исключить себя из перечня, но в августе 2023 года московский суд отказал ему в этом.

В отношении проживающего в США музыканта также заводили дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, но Хорошевский суд Москвы прекратил административное производство по данному делу.

Ранее Макс Покровский рассказал о жизни Лагутенко в период молчания.