Светлана Немоляева назвала ерундой слухи об ухудшении здоровья

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с телеканалом 360 назвала ерундой слухи об ухудшении здоровья и вызове врача.

Немоляева рассказала, что вчера играла в спектакле.

«Сегодня улетаю на гастроли в Калининград», — поделилась артистка.

27 августа Telegram-канал 112 сообщил, что Светлана Немоляева якобы была вынуждена вызвать бригаду «скорой помощи» из-за плохого самочувствия. Как утверждает издание, актриса жаловалась на боли в области сердца и слабость.

Светлана Немоляева окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина в 1958 году. После выпуска она стала актрисой Московского драматического театра на Спартаковской. А в 1959-м присоединилась к труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского, на сцене которого служит по сей день.

Немоляева получила первую известность по роли Ольги Лариной в фильме Романа Тихомирова «Евгений Онегин». В ее фильмографии более 130 картин. Она является лауреаткой премий «Золотая маска» и «Звезда театрала». В 2007 году Немоляева удостоилась звания народной артистки России.

Ранее Светлана Дружинина ответила на сообщения о госпитализации.