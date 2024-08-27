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«Для Яна это большая трагедия»: адвокат Добровинский – о разводе Алсу с бизнесменом Абрамовым

Адвокат Добровинский считает, что Ян Абрамов и Алсу не будут судиться за детей после развода

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Адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский в беседе с «Газетой.Ru» назвал большой трагедией для бизнесмена его развод с певицей Алсу. По словам юриста, жизнь его клиента продолжается «ради детей».

«Выяснилось некое обстоятельство, по которому брак между Яном Абрамовым и Алсу Абрамовой больше продолжаться не мог, это конец. Сегодня это было произнесено в официальном порядке в судебном участке. Любой развод – это трагедия для двух людей. Для Яна, безусловно, это большая трагедия. Дети, 18 лет брака, все остальное, что случилось в последнее время, безусловно. Но жизнь продолжается, есть дети, ради которых хочется жить. Мы, друзья Яна, будем рядом», — сказал он.

Добровинский предположил, что бывшие супруги после официального развода вряд ли будут судиться по поводу алиментов или порядка общения с детьми.

«Развод сам по себе – это акт гражданского состояния, не более того. А раздел имущества – это отдельный процесс, который идет в другом суде. Еще может быть спор о детях, в данном случае я не думаю, что он будет. Но часто бывает, что существует спор о детях – алименты и порядок общения родителя, который не живет с ребенком. Это целый каскад процессов, сегодня в судебном участке этого не могло вообще быть по определению – это только акт гражданского состояния, люди переход из состояния была замужем и был женат в состояние разведена или разведен», — добавил юрист.

Алсу вышла замуж за Абрамова в 2006 году. У них трое детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. В мае 2024 года певица подала на развод с мужем. Официально причина расставания не была названа, однако сама Алсу намекнула на правдивость слухов о романе супруга с известной моделью.

27 августа адвокат Абрамова Александр Добровинский сообщил, что Пресненский суд Москвы официально расторгнул брак супругов.

Ранее Алсу подала иск к Яну Абрамову с требованиями на 100 страницах.

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