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Киркоров передал привет Пугачевой с «Новой волны»

Певец Киркоров исполнил в Сочи песню, которую ему подарила Пугачева

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров исполнил на фестивале «Новая волна — 2024» в Сочи новую песню «Корона». Эту композицию, признавался ранее артист, ему подарила бывшая жена Алла Пугачева. Об этом сообщает aif.ru.

«Народ больше не хочет слушать ее, а она упорно навязывается. Теперь свои песни через друзей пихает. Жалкое зрелище», — возмутились интернет-пользователи.

28 июня текущего года Киркоров опубликовал в личном блоге ролик с куклой, которая является копией певицы Аллы Пугачевой. На видео исполнитель показал поклонникам игрушечную Пугачеву, напев на фоне ее композицию «Миллион роз». Новая кукла вошла к коллекцию артиста, в которой на тот момент уже были игрушечные версии модельера Карла Лагерфельда, шансонье Михаила Шуфутинского и самого исполнителя.

В ноябре прошлого года Киркоров купил картину «Примадонна» на фоне возвращения Пугачевой в Россию. Он отдал за работу 700 тыс. рублей на благотворительном аукционе.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. С тех пор артистка уже несколько раз посещала Россию — в августе 2022 года, мае и ноябре 2023-го.

Ранее солиста «Агаты Кристи» заметили вместе с Ургантом после скандала в Красноярске.

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