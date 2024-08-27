Беременная Хилькевич упала животом вниз

Вынашивающая третьего ребенка Анна Хилькевич призналась, что во время отдыха в загородном доме упала с лестницы. Об этом она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По мнению беременной актрисы, падение было таким серьезным, что она могла лишиться ребенка.

«Я скользнула со ступеньки и полетела животом вниз. В последний момент я перевернулась и упала на спину. Это было чудо — я спасла ребенка», — рассказала Хилькевич.

Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Они сыграли свадьбу в августе 2015 года в Москве. В том же году Анна Хилькевич родила дочь Арианну. В 2018-м у влюбленных появилась на свет вторая дочь. Девочку назвали Машей, недавно ей сменили имя на Анну-Марию. Сейчас Хилькевич снова ожидает дочь.

Накануне кондитер Марина Синицкая сообщила, что Хилькевич потратила 250 тысяч рублей на торт в честь дня рождения Анны-Марии.

Торт сделан в виде замка, из которого выезжает фигурка Анны-Марии. Синицкая отметила, что один из гостей на площадке откусил голову фигурки, из-за чего дочь артистки расстроилась.

Ранее Хилькевич раскрыла, на сколько поправилась во время беременности.