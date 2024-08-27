Мэрайя Кэри потеряла сразу сестру и мать

Американская певица Мэрайя Кэри в один день потеряла и мать Патрицию, и сестру Элисон. Об этом сообщает The Sun.

«Элисон в последние три недели жизни получала паллиативную поддержку на дому. У нее были проблемы с внутренними органами», — рассказал друг семьи Дэйв Бейкер.

В комментарии для People Кэри тоже не назвала точных причин ухода сестры и матери.

«Мое сердце разбито, я потеряла маму на прошлых выходных. Трагические обстоятельства сложились так, что моей сестры не стало в тот же день. Хорошо, что мне удалось провести последнюю неделю с мамой», — сказала 55-летняя звезда.

На счету Мэрайи Кэри — более 200 миллионов копий проданных альбомов и 19 синглов, занявших первое место в хит-параде Billboard. Мэрайя Кэри исполнила роли в нескольких фильмах и занимается благотворительностью. Она дважды была замужем и воспитывает двух детей-близнецов от брака с музыкантом Ником Кэнноном. Подробнее о пути звезды — в галерее «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что дом, в котором не стало актера Мэттью Перри, готовят к продаже.