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Лепс отказался помочь онкобольному Кушанашвили

Жена Кушанашвили Фролова рассказал, что Лепс отказался помочь ее мужу

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жена шоумена и телеведущего Отара Кушанашвили Ольга Фролова подтвердила в шоу «Звезды сошлись», что народный артист России Григорий Лепс не поддержал ее онкобольного мужа.

Фролова рассказала, что Кушанашвили рассказал Лепсу о своем диагнозе по телефону.

«Не нужно быть Вангой, чтобы понимать, что лечение, даже если лечиться по ОМС, в сумме выйдет дорого, деньги нужны то туда, то сюда. Лепс ответил, что бог поможет. Ну, бог помогает. И друзья помогают», — рассказала супруга телеведущего.

Фролова отметила, что артисты Николай Басков и Сосо Павлиашвили, а также продюсер Макс Фадеев и тренер Леонид Слуцкий оказали финансовую помощь супругу.

2 июля сообщалось, что шоумена прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

Ранее Кушанашвили снял на видео последствия операции.

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