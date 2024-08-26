Отец Урганта пожаловался на телефонных мошенников

Актер и телеведущий Андрей Ургант пожаловался в беседе с kp.ru на телефонных мошенников.

По мнению Урганта, Россия разделилась на мошенников и тех, кому они звонят. Артист признался, что старается не раздражать аферистов.

«Говорю: «Спасибо, я в ваших услугах не нуждаюсь». Все же понятно, когда говорят: «Вы забыли сделать флюорографию в поликлинике №493», а я даже не знаю такую...» — рассказал актер.

31 декабря 2023 года Андрей Ургант сообщил, что мошенники пытаются вымогать деньги от его имени. Актер отметил, что злоумышленники представляются им и рассказывают, что он якобы находится в Таиланде. После этого они просят деньги. Артист опроверг, что находится в Таиланде, и попросил не отвечать злоумышленникам.

В ноябре Ургант рассказал, что женился на возлюбленной Елене, которая моложе него на 21 год. Об отношениях пары стало известно благодаря экс-возлюбленной актера Елене Романовой. Она признавалась журналистам, что общается с новой избранницей артиста. По ее словам, Елена — очень приятная и коммуникабельная женщина, которая давно знает Урганта. Спутница окружила актера теплом и заботой, и они вместе живут в Санкт-Петербурге.

Ранее отец Урганта признался, что не может уследить за творчеством сына.