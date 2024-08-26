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Кукояки сыграли вторую свадьбу

Блогеры Денис и Елена Кукояки сыграли вторую свадьбу

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Пресс-служба Дениса и Елены Кукояки

Блогеры Денис и Елена Кукояки сыграли вторую свадьбу. Об этом они сообщили в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кукояки отметили годовщины 20-летия своих отношений и десятилетие брака. Они отпраздновали торжество на крыше отеля The Carlton в центре Москвы. Церемония была оформлена в светлых тонах, а главным акцентом праздничного декора стали белые цветы и фотографии пары, на которых супруги были запечатлены на разных этапах своих отношений.

Праздники посетили близкие друзья Кукояк. Среди них Карина Мурашкина, рэпер Sqwoz Bab, Mozy J, Агата Муцениеце, Егорик. Ведущим свадьбы выступил комик Илья Соболев. Музыкальным сюрпризом стало выступление поп-группы «Иванушки International». Праздник не обошелся без неожиданностей: в кульминационный момент вечера дочь блогеров Василиса уронила торт.

Кукояки поженились в 2014 году. В свой день рождения блогер включил на телевизоре французскую музыку и поставил на фон Эйфелеву башню, чтобы сделать своей возлюбленной предложение. В феврале 2023-го музыкант предложил своей супруге вновь выйти за него замуж. В июле 2017 года у них родилась дочь Василиса, а в 2024-м — сын Иван.

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