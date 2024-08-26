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Бен Аффлек заставил Джей Ло снять фильм об их любви

People: актер Аффлек заставил Дженнифер Лопес выпустить кино об их браке

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Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Актер Бен Аффлек буквально заставил Дженнифер Лопес снять фильм об их любви и браке. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Инсайдеры рассказали, что 52-летний Аффлек принимал активное участие в творческом процессе создания документального фильма Prime Video «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали», выпущенного в феврале вместе с фильмом Джей Ло «This Is Me…Now: A Love Story» и одноименным музыкальным альбомом.

Именно Аффлек, утверждает источник, уговорил Лопес сделать фильм и альбом, а после настоял на документальном фильме, где в кадре нарочито удивлялся съемкам и показывал свою неуверенность в их необходимости.

«Этот документальный фильм был идеей Бена для его компании Artists Equity. Команда Дженнифер не хотела заниматься им, поскольку была сосредоточена на альбоме и оригинальном видеопроекте Amazon», — говорит источник.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречались в начале «нулевых». Они были помолвлены, но до свадьбы дело не дошло. Весной 2021 года бывшие возлюбленные возобновили отношения. 16 июля 2022 года они поженились в Лас-Вегасе. Дженнифер Лопес воспитывает двоих детей от брака с Марком Энтони — сына Макса и дочь Эмми. У Бена Аффлека есть трое детей от Дженнифер Гарнер: дочери Вайолет и Фин и сын Сэмюэль.

Накануне стало известно, что Аффлек перестал общаться с детьми Дженнифер Лопес после развода.

Ранее Аффлек был замечен с предполагаемой возлюбленной после развода с Лопес.

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