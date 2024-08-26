В Москве прошла акция «Ночь кино»

В Москве состоялась акция «Ночь кино». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Москино».

Мероприятие состоялось на 170 городских площадках: в кинотеатрах «Москино», культурных центрах, библиотеках, парках, театрах и музеях. Главным событием акции стала премьера фильмов народного проекта «Москино» «От идеи до премьеры». В его рамках все москвичи в течение этого лета могли попробовать свои силы в кинематографе.

В рамках народного проекта «От идеи до премьеры» участники предлагали идеи для фильмов о любви, успехе и добрых делах в Москве. Затем проводился отбор тех, кто хотел сняться в картине. Три человека стали авторами идей для сценариев, а 35 сыграли роли в лентах «Яшка», «Побег» и «Путь к себе».

В Российской государственной библиотеке прошел показ фильма «Я шагаю по Москве», а также встреча с народным артистом России Евгением Стебловым. Там также прошла экскурсия об устройстве процесса пленочной демонстрации.

На мероприятии впервые показали программу «Молодое кино». Зрители смогли увидеть дебютные работы молодых режиссеров, удостоившихся наград на различных кинофестивалях. В кинотеатре «Художественный» режиссер Константин Богославский показал картину «Куба, Марина», а в центре «Зотов» прошел показ фильма «Анжелюс» Эдуарда Жолнина.

В рамках акции «Ночь кино — детям» были представлены авторские анимационные фильмы и мультфильмы от ведущих российских анимационных студий: «Мельница», «КиноАтис» и «Пчела». Также были показаны картины «Карлик Нос», «Боксбалет», «Он не может жить без космоса», «Библейские притчи» и «Ангелочек».

К 80-летию режиссера и актера Сергея Соловьева при участии киноконцерна «Мосфильм» в кинотеатре «Ангара» были показаны фильмы «Асса», «Станционный смотритель» и «Сто дней после детства».

В рамках акции также состоялся показ картин из других стран: ЮАР, Ливана, Сербии, Анголы, Судана и Туниса.

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