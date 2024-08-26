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Представитель Стаса Михайлова ответила на слухи об алкоголе и жене в райдере певца

Пресс-секретарь Михайлова Исаева: в райдере певца нет алкоголя

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Михаил Синицын/РИА Новости

Представитель певца Стаса Михайлова ответила на слухи о том, что в его райдере есть элитный алкоголь и пункт об обязательном присутствии на корпоративах жены. Пресс-секретаря Анну Исаеву цитирует Life.

По словам Исаевой, Михайлов ездит на гастроли вместе со своей командой, а не с супругой Инной.

«Всем организаторам известно, что Инна не летает ни на какие корпоративы, артист ездит на работу с коллективом и менеджментом. Ее появление — исключение, а не правило», — заявила она.

Кроме того, продолжила представитель артиста, в его райдере нет алкоголя и требования в целом стандартны.

Накануне издание Life сообщало, что Стас Михайлов берет 8,5 миллионов рублей за выступление на корпоративах. Райдер Михайлова, согласно информации издания, якобы включает в себя номер в отеле категории люкс или президентский для него и его жены.

Ранее Михайлов рассказывал, как в 2014 году избил Шнурова из-за песни о Фриске.

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