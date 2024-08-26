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Россияне назвали любимых актеров

Прилучный и Нагиев оказались любимыми актерами россиян

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Россияне назвали своими любимыми актерами Павла Прилучного и Дмитрия Нагиева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса онлайн-кинотеатра Kion.

47% опрошенных назвали любимым актером Прилучного, а 56% при этом признались, что готовы выбрать для просмотра фильм или сериал только по причине того, что в нем играет Прилучный.

За Дмитрия Нагиева проголосовали 35% респондентов, за Глафиру Тарханову — 28%, за Павла Деревянко — 26%, а за Александра Петрова — 23%.

49% опрошенных указали, что смотрят российские сериалы несколько раз в неделю, 27% — несколько раз в месяц, 13% — несколько раз в год, 6% — реже одного раза в год. Больше всего поклонников российского кинематографа оказалось в возрастной категории от 55 лет — 54% людей этого возраста признались, что смотрят отечественные сериалы несколько раз в неделю.

Опрос проводился в преддверии Международного дня актера, который отмечается в мире 26 августа. В опросе принимали участие 2 тысячи человек.

Ранее стало известно, что большинство россиян предпочитают слушать поп-музыку. 67% признались, что чаще слушают поп. 50% и 43% рассказали, что любят рок и классическую музыку.

Ранее Александр Панайотов дал напутствие молодым певцам.

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