Люся Чеботина заявила, что не хочет выступать в трусах

Российская певица Люся Чеботин на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе рассказала об одежде, которую не хотела бы надевать на сцену. Ее цитирует «Пятый канал».

Чеботина заявила, что не хочет выступать в трусах.

«Трусы. Или акваланг, в нем будет максимально некомфортно работать», — посмеялась она.

Исполнительница хита «Солнце Монако» отметила, что никогда не стоит зарекаться — когда-то она утверждала, что никогда не наденет вещи с леопардовым принтом, но потом купила себе леопардовый плащ.

Накануне Чеботина призналась, что считает рокеров и панков настоящими мужчинами.

«Они уважают и любят своих женщин, и носят их на руках, и пишут такие прекрасные песни благодаря любви», — заявила знаменитость.

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