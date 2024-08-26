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Mia Boyka рассказала, за что романтизирует девяностые

Певица Mia Boyka рассказала, что ассоциирует девяностые с модой и ярким макияжем

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Пресс-служба Mia Boyka

Российская певица Мiа Воуkа (настоящее имя Мария Бойко) рассказала, за что романтизирует девяностые годы прошлого столетия. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам 27-летней звезды, ее представление о девяностых слегка романтизировано. несмотря на то, что время для страны было тяжелым.

«Мне кажется, 1990-е годы это бандиты, что-то такое жесткое, серьезное. Но в то же время это яркая мода, макияж, девушки модные», — рассуждает Mia Boyka.

Накануне Mia Boyka призналась, что получает за корпоративы 5 миллионов рублей. Она уточнила, что за городское мероприятие ей платят меньше – 3 миллиона рублей. Обычное выступление длится около 40–45 минут.

Ранее Александр Панайотов дал напутствие молодым артистам. По словам Панайотова, у артиста должна быть образовательная база — необязательно академическое, консерваторское образование.

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