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Названа дата премьеры сериала о поп-группе «Комбинация»

Сериал о группе «Комбинация» выйдет онлайн в сентябре

Онлайн-кинотеатр Wink представил полномасштабный трейлер сериала «‎Комбинация»‎ об одноименной поп-группе и раскрыл дату премьеры сериала. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба платформы.

Первую серию зрители онлайн-кинотеатра увидят 6 сентября, далее эпизоды будут выходить каждую пятницу.

В сериале снялись реальные участники событий: экс-солистка группы Алена Апина сыграла преподавательницу консерватории и встретится на экране с собой в молодости в исполнении Анастасии Уколовой. Роль Натальи, жены продюсера Александра Шишинина (Никита Кологривый), исполнила актриса Ульяна Кравец — реальная дочь женщины. На съемки приезжал композитор группы Виталий Окороков, чтобы пообщаться с воплотившим его образ в сериале Владимиром Канухиным.

Действующая солистка группы Татьяна Иванова, роль которой исполнила Елизавета Базыкина, тоже появится на экране.

«История создания группы достаточно интересна, но я была удивлена, что кого-то она сподвигнет снять целое кино. Я уже видела часть серий и очень много моментов, которые возвращают меня на много лет назад, особенно трогательные кадры с моей семьей», — говорит Иванова.

Восьмисерийный байопик расскажет о творческом пути участниц женской поп-группы «Комбинация»: Алены Апиной, Татьяны Ивановой, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой — исполнительниц хитов «Russian Girls», «American Boy», «‎Не забывай»‎ и «Бухгалтер».

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