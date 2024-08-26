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Квентин Тарантино обвинил Алека Болдуина в смерти оператора на съемках

Режиссер Тарантино заявил, что Алек Болдуин на 10% виновен в смерти оператора Хатчинс

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Global Look Press

Режиссер Квентин Тарантино обвинил актера Алека Болдуина в смерти оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина». О частичной ответственности Болдуина он заявил в подкасте Билла Махера Club Random.

90% ответственности режиссер «Криминального чтива» возложил на оружейницу Ханну Гутьеррес-Рид, допустившую ошибку при организации реквизита, а оставшуюся вину — на Болдуина.

«В этой ситуации, думаю, я буду достаточно справедлив, если скажу, что оружейник — чувак, который обращается с оружием на съемках — на 90% несет ответственность за все, что происходит, когда дело касается этого оружия. Но, но, но — актер несет 10% ответственности», — заявил Тарантино.

Он назвал актера в этой ситуации ответственным партнером оружейника. По мнению Тарантино, актеры должны лично проверять свое оружие, чтобы убедиться в отсутствии пуль в стволе или других проблемах, прежде чем использовать его в сценах.

В 2021 году во время съемок «Ржачины» Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Постановщика выписали из больницы через несколько часов, спасти Хатчинс не удалось.

Дело Болдуина было прекращено в июле 2024 года, и теперь он намерен подать в суд на шерифа Санта-Фе Адана Мендосу и специального прокурора Кари Моррисси, якобы умышленно скрывавших улики в его пользу.

Ранее стало известно, что из «Ржавчины» полностью вырезали сцену со стрельбой.

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