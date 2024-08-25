Звезда сериала «Чики» пожаловалась на отсутствие денег из-за ипотеки

Актриса Алена Михайлова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее обманули с квартирой.

По словам Михайловой, ее заверили, что она вносит платеж, а потом ее ждет рассрочка на три-четыре года без процентов. Ей пришлось переплатить 16%. Актриса призналась, что невнимательно прочитала условия договора, поэтому ей не могут помочь даже юристы.

«Это мой косяк, и мне за него отвечать. А еще я влезла в ипотеку, чтобы выкупить эту квартиру. То есть меня обманули дважды. Я сама обманулась», — рассказала артистка.

Михайлова пожаловалась, что сейчас у нее нет работы. Знаменитость отметила, что через месяц она снова станет самой востребованной актрисой, которую будут звать на съемки и приглашать на мероприятия. Артистка заявила, что находится на дне, и нет желающих ей помочь.

«Через три дня у меня закончится еда. Я не могу больше так существовать. Я не хочу», — поделилась актриса.

Михайлова призналась, что устала занимать деньги у своих коллег. Как отметила артистка, она устала делать вид, что у нее все хорошо, но сейчас решилась снять свой «богемный фасад».

Ранее стал известен гонорар Михайлова за корпоративы.