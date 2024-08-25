Басков дал совет по борьбе со стрессом: «В храм надо ехать»

Певец Николай Басков заявил в беседе с NEWS.ru, что храм помогает в борьбе с накопившимися эмоциями.

Басков считает, что стоит нужно ехать в храм при стрессе. По словам артиста, он спасается от накопившихся эмоций в храме.

«Там, где вот цветы лежат. Туда приезжать и там же очищаться», — поделился певец.

В апреле Басков хвастался, что у него нет проблем с нехваткой внимания от женщин. Он пояснил, что считает себя молодым, красивым и состоятельным, и подытожил фразой: «Что еще надо?»

Басков добавил, у каждого человека есть потребность во внимании — людям важно вызывать эмоции у других, причем это могут быть как отрицательные, так и положительные чувства. Он, например, считает прекрасным то, что вызывает эмоции у людей.

В том же месяце Басков признавался, что ему нужно пообщаться с девушкой, прежде чем думать об интимной связи. Он рассказал также, что совершенно нормально относится к откровенным фотосессиям девушек.

Ранее Басков вспомнил, как его чуть не обманули почти на 10 млн рублей.