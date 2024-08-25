Александр Буйнов получил травму ноги

Певец Александр Буйнов рассказал в беседе с NEWS.ru, что получил травму голеностопа и колена.

Буйнов травмировал ногу во время занятия спортом. На фестивале «Новая волна» артист ходил, прихрамывая.

«Сейчас говорят: бегать вредно, говорят, лучше ходить. Я вот повредил себе голеностоп, колено. Это мелочи. Я думаю, что это со мной уже», — поделился артист.

В январе Буйнов признался, что все эти полвека мечтает о поцелуе с народной артисткой России Аллой Пугачевой. Он назвал певицу «самой яркой звездой Вселенной». Певец уточнил, что воспринимает Примадонну как близкую родственницу и в последние годы звал ее «сестренка». По словам Буйнова, Пугачева называла его «братик».

По словам Буйнова, он влюблен в Пугачеву. Однако он давно понял, что ему «ничего не светит», так как всю свою жизнь Примадонна была несвободна. По мнению певца, один муж артистки «достойнее и круче» другого. Сейчас исполнитель редко общается с Пугачевой. По словам певца, их общение сошло на нет после начала СВО.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

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