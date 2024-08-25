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Погребняк объяснила, почему редко показывает мужа

Модель Мария Погребняк заявила, что ее муж не любит публичность

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Модель и блогерша Мария Погребняк объяснила в Telegram-канале, что намеренно не публикует семейные фото с мужем, бизнесменом Игорем Головинским.

Погребняк объяснила, что ее супруг не любит публичность. По словам модели, бизнесмен не хочет, чтобы незнакомые люди обсуждали его внешность или позу.

«Достаточно того, что он уважает мои интересы и не возражает, что я веду соцсети, делюсь своей жизнью и даже периодически пишу о нем. Ему и так крайне нелегко с моей медийностью. Чтобы я ни сказала, это обсуждается прессой и иногда с очень сочными заголовками», — рассказала блогерша.

20 мая Погребняк рассекретила свою помолвку с Головинским, а 23 июня сообщила о своей беременности. Модель рассказывала, что назовет малыша Россияной, если у нее родится девочка. Если у знаменитости появится на свет сын, то он получит имя Владимир.

5 августа Погребняк пожаловалась на перепады настроения во время беременности. Она рассказала, что из-за гормонов часто скандалит с мужем. Модель считает, что бывает в такие моменты невыносимой, однако супруг проявляет понимание и «безграничное терпение».

Ранее Ольга Бузова спровоцировала слухи о беременности.

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