Басков вспомнил, как его чуть не обманули почти на 10 млн рублей

Певец Николай Басков поддержал народную артистку России Ларису Долину, ставшую жертвой аферистов. Об этом сообщает kp.ru.

Басков отметил, что неделю назад чуть сам не стал жертвой мошенников. По словам певца, ему позвонили якобы из Кремля, заявив, что его ищет заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Под видом чиновника аферист пытался выманить у исполнителя 9,8 миллиона рублей якобы на помощь пострадавшим гражданам в Курской области.

«Я, естественно, связался потом с людьми, выяснил, что Козак вообще на месте. Все знают, я помогаю, не отказываю, поддерживаю, но вот так разводить на уровне, как будто тебе государственные люди звонят… Я не понял, зачем вице-премьеру просить артиста помочь. Это государство, а мы-то помогаем по воле сердца», — рассказал Басков.

13 августа певица Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

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