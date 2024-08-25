Басков ответил на слухи о конфликте с Бузовой

Певец Николай Басков опроверг в беседе с Super.ru слухи о конфликте с певицей Ольгой Бузовой.

«А что у нас что-то было?» — спросил артист.

Басков добавил, что его 20-летний опыт в шоу-бизнесе «закалил» его от скандалов и ссор.

«Людям надо нести радость, эмоции, какие-то незабываемые моменты. Это называет шоу-бизнес. Когда выходят такие моменты – это вполне естественно, это законы такие. Просто кто как на это реагирует. Кто-то развивает тему и цепляется за него», — поделился певец.

В июне Басков подшутил над Бузовой на премии МУЗ-ТВ и сказал, что впервые увидел, «чтобы Оля оделась полностью». Звезда, в свою очередь, посетовала о нехватке в стране хороших ведущих. Басков не стал конфликтовать со звездой на сцене, но написал в соцсетях: «Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит».

17 июня Погребняк опубликовала в личном блоге пост, обращенный к Баскову. Она заявила, что в стране недостаток настоящих мужчин, и посетовала: «До какой степени распущенности нужно дойти, чтобы назвать женщину козой?» Погребняк уличила Баскова в том, что певец оскорбил Бузову.

Ранее Shaman обратился к Павлу Дурову после его задержания во Франции.