Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Басков ответил на слухи о конфликте с Бузовой

Певец Басков заявил, что у него не было конфликта с Бузовой

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Николай Басков опроверг в беседе с Super.ru слухи о конфликте с певицей Ольгой Бузовой.

«А что у нас что-то было?» — спросил артист.

Басков добавил, что его 20-летний опыт в шоу-бизнесе «закалил» его от скандалов и ссор.

«Людям надо нести радость, эмоции, какие-то незабываемые моменты. Это называет шоу-бизнес. Когда выходят такие моменты – это вполне естественно, это законы такие. Просто кто как на это реагирует. Кто-то развивает тему и цепляется за него», — поделился певец.

В июне Басков подшутил над Бузовой на премии МУЗ-ТВ и сказал, что впервые увидел, «чтобы Оля оделась полностью». Звезда, в свою очередь, посетовала о нехватке в стране хороших ведущих. Басков не стал конфликтовать со звездой на сцене, но написал в соцсетях: «Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит».

17 июня Погребняк опубликовала в личном блоге пост, обращенный к Баскову. Она заявила, что в стране недостаток настоящих мужчин, и посетовала: «До какой степени распущенности нужно дойти, чтобы назвать женщину козой?» Погребняк уличила Баскова в том, что певец оскорбил Бузову.

Ранее Shaman обратился к Павлу Дурову после его задержания во Франции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами