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Умер бывший игрок «Что? Где? Когда?» Бялко

Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко умер на 72-м году жизни

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Филиппов Алексей/ТАСС

Литератор, журналист и бывший игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова дочери журналиста Марии Бялко.

«Папа умер вчера вечером», - сказала она.

Женщина не стала называть причину смерти отца.

Бялко добавила, что прощание с ее отцом пройдет во вторник, 27 августа. Место похорон пока не известно.

Александр Бялко родился 28 августа 1952 года. Был выпускником МИФИ по специальности «Ядерная физика», знал восемь языков. В клуб «Что? Где? Когда?» пришел в 1979 году, покинул его в 2010 году. В 2000 году, после перерыва, принял участие в серии юбилейных игр в составе «сборной 1980-х» и был награжден «Хрустальной совой».

Кроме этого, он вел программу на радиостанции «Культура».

В 2022 году Бялко рассказал о внезапной смерти своей молодой жены.

Ранее бывшего знатока «Что? Где? Когда?» внесли в список террористов и экстремистов.

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