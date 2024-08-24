Маленький сын Гоар Аветисян устроил скандал на свадьбе

Четырехлетний сын визажистки и блогерши Гоар Аветисян Гаспар устроил скандал на свадьбе подруги матери. Об этом Гоар рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Аветисян, Гаспар пытался вырвать букет невесты во время традиционного броска цветов в толпу подруг.

«Когда очень хочешь, чтобы мама вышла замуж», — подписала Гоар ролик с происшествием.

Цветы поймала другая гостья, собиравшаяся подарить букет Гоар. Однако Гаспар подбежал к ней и начал тянуть женщину за платье. Получив букет, мальчик отдал его маме, а когда гостья вновь попыталась взять цветы, снова предпринял попытку отобрать их.

Накануне сообщалось, что российские блогеры и инфлюэнсеры потеряли 3,5 млрд руб. в 2023 году без учета выплат по задолженностям. Больше всего потеряли Валерия Чекалина, Александра Митрошина и Гоар Аветисян. Их доходы снизились на миллиард, 650 млн и 500 млн руб. соответственно.

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