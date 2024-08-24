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Выяснилось, на сколько хватит многомиллионного лекарства для Лещенко

КП: купленного для Лещенко государством лекарства хватит на год

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Из личного архива Льва Лещенко

Стало известно, на сколько хватит многомиллионного лекарства для народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Об этом сообщает kp.ru.

СМИ сообщали, что у Лещенко диагностировали редкое заболевание (транстиретиновый амилоидоз), и для него приобрели за государственный счет лекарство по цене 1,8 миллиона рублей на месяц терапии.

Журналисты проверили информацию о закупках на сайте единой информационной системы. 13 августа там действительно появился запрос на определение поставщика лекарственного препарата (с тем же наименованием, которое ассоциируют с лечением Лещенко) на основании решения врачебной комиссии для обеспечения пациента. Заказчиком выступило Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы. Начальная стоимость закупки определена в 17 миллионов 972 тысячи рублей — это цена 12 пачек, которых обычно хватает на год.

Курс лечения на год обойдется почти в 18 миллионов рублей. Определение поставщика лекарства на текущей неделе завершено. Данные пациента на сайте не приводятся.

Лещенко игнорирует вопросы о возможной болезни.

Ранее Лещенко заявил о мечте спеть с Бейонсе и Дуа Липой.

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