Выяснилось, на сколько хватит многомиллионного лекарства для Лещенко

Стало известно, на сколько хватит многомиллионного лекарства для народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Об этом сообщает kp.ru.

СМИ сообщали, что у Лещенко диагностировали редкое заболевание (транстиретиновый амилоидоз), и для него приобрели за государственный счет лекарство по цене 1,8 миллиона рублей на месяц терапии.

Журналисты проверили информацию о закупках на сайте единой информационной системы. 13 августа там действительно появился запрос на определение поставщика лекарственного препарата (с тем же наименованием, которое ассоциируют с лечением Лещенко) на основании решения врачебной комиссии для обеспечения пациента. Заказчиком выступило Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы. Начальная стоимость закупки определена в 17 миллионов 972 тысячи рублей — это цена 12 пачек, которых обычно хватает на год.

Курс лечения на год обойдется почти в 18 миллионов рублей. Определение поставщика лекарства на текущей неделе завершено. Данные пациента на сайте не приводятся.

Лещенко игнорирует вопросы о возможной болезни.

Ранее Лещенко заявил о мечте спеть с Бейонсе и Дуа Липой.