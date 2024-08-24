Дана Борисова объяснила, зачем сделала пластику: «Напоминала уже Брежнева»

Телеведущая Дана Борисова заявила, что прибегла к пластической хирургии, поскольку обычная косметология ей уже не помогала. Слова знаменитости передает mk.ru.

«С возрастом и красавицы становятся некрасивыми. Стареть красиво с масочками из клубники и благородные морщины меня не устраивают», — пояснила она.

По словам Борисовой, ей не нравились брови, которые сползли у нее с возрастом и «напоминали уже Брежнева». Знаменитость призналась, что это придавало ей нахмурившийся внешний вид. По итогу телеведущая решила сделать пластику.

«Операция должна была идти два часа, но длилась три, так как крови было больше, чем хотелось бы, и приходилось ее убирать, это было неожиданностью», — поделилась она.

Сейчас, заявила Борисова, у нее «грандиозные» планы на будущее. Как минимум знаменитость хочет поменять паспорт с новой фотографией.

О том, что звезда сделала операцию по изменению формы глаз, стало известно накануне. Телеведущая захотела сделать «лисьи глазки», тренд на которые начала супермодель Белла Хадид.

Борисова признавалась, что ей пришлось «изрядно попотеть», чтобы добиться такого же результата, как у американской законодательницы моды. Однако результатом операции телеведущая оказалась довольна.

Ранее Ксения Бородина рассказала, почему не хочет замуж за нового бойфренда.