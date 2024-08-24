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Продюсер о возвращении Андрея Губина на сцену: «Я бы не стал этого делать»

Продюсер Рудченко заявил, что вернувшийся на сцену Губин вызовет только жалость

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@gubin_andrey__/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Продюсер Павел Рудченко заявил, что исполнителю хита «Мальчик-бродяга» стоит повременить с возвращением на сцену из-за проблем со здоровьем. Его слова передает NEWS.ru.

«Зачем выходить на сцену, в таком виде, чтобы вызывать жалость зрителей. Я бы не стал это делать на месте Губина. Думаю, что он и так не планирует», — высказался эксперт.

Накануне Губин появился на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024». В беседе с журналистами певец рассказал, когда вернется в шоу-бизнес. По словам артиста, сейчас он отказался от выступлений из-за проблем со здоровьем — но, «как только, так сразу».

Также исполнитель подчеркнул, что в данное время много музыки создает для себя и пишет лучше, чем раньше.

В последний раз Андрей Губин выходил на сцену в 2005 году. Позже медики поставили ему диагноз прозопалгия (боли различного генеза в области лица). Предположительно, болезнь могли спровоцировать тяжелый гастрольный график, отсутствие отдыха, перенапряжение нервной системы, хроническая депрессия. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. В мае 2024-го Губин признался, что его сердце бьется с перебоями.

Ранее певец Jony рассказал, как создал свою версию «Голоса» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

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