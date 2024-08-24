Раскрыт райдер Михаила Шуфутинского перед 3 сентября

Шансонье Михаил Шуфутинский поднял цену за свое частное выступление до 3 млн рублей перед 3 сентября. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

При этом именно 3 сентября Шуфутинский не сможет выступить на корпоративе со своим шлягером «Третье сентября», поскольку в этот день у артиста уже запланирован концерт в Кремлевском дворце.

По данным Telegram-канала, автор еще одного хита «Костры рябин» ежегодно повышал цену за свой частный концерт на полмиллиона перед первым месяцем осени. Однако еще в 2022 году его выступление стоило 2 млн рублей за 45-минутное выступление.

Также Telegram-канал раскрывает, что в райдере Шуфутинского среди обязательных требований указана бутылка 12-летнего односолодового виски Macallan и пара бутылок белого сухого вина Pinot Grigio и Chablis.

Композиция «Третье сентября» впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. Шансонье также делал дуэты с молодыми исполнителями: в 2022 году артист вместе с Егором Кридом выпустил обновленную версию композиции.

Текст песни написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. В марте нынешнего года стало известно, что Николаев зарегистрировал словосочетание «Третье сентября» в качестве товарного знака.

Ранее исполнитель хита «Мальчик-бродяга» дал редкий комментарий о личной жизни.