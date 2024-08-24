У экс-звезды «Дома-2» случился нервный срыв: «Никто не видит беременность»

Экс-участница «Дома-2» Надежда Ермакова расплакалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), отвечая на упреки хейтеров о том, что у нее до сих пор нет ребенка.

По словам звезды, она получает подобные комментарии не только от хейтеров в соцсетях, но и от знакомых. Ей часто напоминают, что к 40 годам она уже должна была забеременеть. Ермакова призналась, что эти слова ее ранят, поскольку блогерша планирует и пытается забеременеть, но у нее не получается.

«Хотя противопоказаний сейчас к этому нет. Мне врач сказал: «Вы здоровы, можете планировать». Но не получается», — отметила женщина.

Ермакова добавила, что также ходила к астрологу с этим вопросом, который сделал ей расклад по натальным картам, но не увидел у нее беременность в будущем. Экс-звезда «Дома-2» призналась, что иногда впадает «в дикое отчаяние» из-за своей ситуации.

После своего публичного нервного «срыва» Ермакова вновь вышла в соцсети. Она заявила, что получила поддержку от женщин, которые находятся в похожем положении, что и она.

«И таких семей и женщин тысячи! Всем огромное спасибо за поддержку, в этой проблеме я не одинока», — подытожила блогерша.

12 сентября 2022 года стало известно, что Надежда Ермакова вышла замуж за возлюбленного Даниэля Чистова. Мужчина младше супруги на 15 лет.

Ранее сообщалось, что певец Джастин Бибер и его супруга Хейли впервые стали родителями.